宜賓地震首例涉災案宣判　男子行竊傷人獲5年半

四川宜賓長寧縣上月接連發生地震。其中6月17日晚，該縣雙河鎮發生黎克特制6級地震，惟在翌日，一名王姓男子趁災戶出門避難，入屋搶劫並襲擊周姓事主。珙縣人民法院周五（12日）以搶劫罪，判被告入獄5年6個月，處罰金5000元（人民幣‧下同，約5774.2港元）。該案屬首例涉震涉災案件，從受理到宣判僅用時14天。



法院表示，6月17日晚雙河鎮發生地震，珙縣巡場鎮受災嚴重；家住巡場鎮謝家灣某民居的周姓事主，因災出門避難，慌亂中忘鎖房門。翌日下午約6時，王男途經該處，見該房屋周圍受災嚴重，屋內無人，遂決定盜竊。王男其後到位於3樓的周姓事主家中，在其睡房內盜得若干現金、金項鍊等物，並在準備逃離時被返家取衣物的周所發現。周見狀遂報警，並攔住王男，不准對方離開。



周姓事主當時在屋門外，捉著欲逃離的王男衣領不放。為擺脫事主，王男拿起過道內的洗臉盆，襲擊周姓事主頭部，惟對方仍不放手。王男又撿拾地上的磚頭砸打對方，後者為避開磚頭被迫放手，王趁機逃離現場。經鑑定，周的頭部傷情屬於輕微傷。法院經審理認為，王男入戶盜竊他人財物，被失主捉獲後，為抗拒逮捕而當場使用暴力，其行為已構成搶劫罪，遂判處上述刑罰。