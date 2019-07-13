失蹤女童父親發文涉假　百度認衰：已開除違規編輯

李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷。浙江杭州10歲女童章子欣失蹤多日，搜救人員周六（13日）尋獲其遺體。網傳章女父親章軍以百度帳號發文，稱「希望下輩子她還是我的女兒，讓我能夠繼續照顧她」，惟被質疑涉假。百度同日承認相關文章是未經章軍同意下發布，涉違反規定，已將負責編輯開除，並就事件致歉。



事緣在警方尚未就子欣DNA作鑑定時，認證為「章子欣父親」的百度帳號，迅即發布一則動態訊息，內容為「剛剛得知我的子欣已經離開了這個世界，去了天堂，這一輩子我們無緣繼續做父女，希望下輩子她還是我的女兒，讓我能夠繼續照顧她……」。惟子欣的王姓姑父向內媒表示，該帳號是百度職員最近幫忙開號認證，內容並非章軍親自所寫。



有內媒記者表示，經與章軍交流相處發現，章軍本人根本不會寫字發文，該篇聲明不是章軍的文風，「他是一個很樸實的人，甚至拼音打字都不會，都是手寫輸入，很難想像會在警方證實認定之前發這種文字。」另有記者透露，該百度帳號之前發布的內容，也是由其他人寫完，再給章軍看一眼，然後再發布的，並非章軍親筆所寫。



百度通報則稱，對於有網民質疑章軍文章涉假，百度新聞已緊急啟動內部調查；經查發現該個名為「章子欣父親」的帳號，是經過章軍本人授權確認後開設，開設初衷是為聚集網民協助找到子欣。通報又強調，該帳號在涉事文章發布之前的內容，均為經過當事人確認。



通報提到，在子欣去世後，百度新聞當值編輯聯繫了章軍，惟在未得對方回覆確認下，該編輯發布了涉事的動態訊息；又稱當值編輯此舉已嚴重違反百度新聞管理規定，傷害了子欣家人和相關用戶的感情，百度為此感到抱歉和羞愧；更表示目前已刪除涉事文章，並即時開除該編輯，同時全面檢討百度新聞的管理機制。