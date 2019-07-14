10歲女骨髓移植前想媽媽︰能回來看看我嗎？

家住四川自貢市的10歲女孩羅新蓮，自幼父母便離異，3年前更確診患上再生障礙性貧血病，病情每況愈下，近日在成都的醫院治療，等待接受骨髓移植手術。面對病魔、生死，小蓮坦言無懼，令她耿耿於懷的是父母離婚後，她一共只見過媽媽3次；手術在即，她希望母親可以回來探望她，陪她渡過難關。



對於小蓮來說，生命和童年都是灰暗的，有記憶以來，她從來沒見過媽媽，甚至上幼稚園時，老師要她畫一張全家幅，她亦只能憑想像動筆。直到7歲時，小蓮因腹痛入院，隨後確診患病，其母親回家探望，小蓮才首次與媽媽見面。後來，小蓮母親先後因驗骨髓，和商討出售房產等事宜回家。惟這亦是她印象中僅有3次與媽媽見面。



小蓮父親羅南君透露，前妻在小蓮2歲時便離家出走，兩人及後離婚，自己便獨力照顧3名孩子；本來羅南君的工資仍勉強足夠養家，但在小蓮患病後，羅南君花光儲蓄支付小蓮的醫療費。據估算，自小蓮患病至今，除去報銷，僅個人部分醫療費用就花了20多萬元（人民幣．下同，約23萬港元）。



雖然幾經辛苦，院方終為小蓮找到合適的骨髓，惟需要30多萬（約34.5萬港元）手術費，令羅南君的負擔更重。結果，小蓮獲親友、當地政府、學校以及愛心企業資助或捐款，惟與手術費總額仍有差距。



對於小蓮的心願，羅南君坦言在前妻離家後，「從來只有她找我，我找不到她」；他強調，自己理解前妻的處境亦艱苦，故沒想過要對方承擔醫療費，單純希望聯繫上對方，達成女兒的心願。