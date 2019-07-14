女司機載子女失控衝入水庫　2勇漢接力救人獲讚

湖南岳陽一名胡姓女司機上周五（12日），駕車接載2名子女外出，途經一個水庫時，私家車失控衝入水庫。幸得一名路過的男司機，及污水廠一名易姓職員，奮不顧身跳入水中救人，胡女及2名子女才安全脫險。但男司機及易先生事後均悄然離開，未有邀功。



事發於當日下午6時許，胡女下班後駕車接載5歲兒子及10歲女兒前往父親家中，準備為父親慶祝60歲大壽。惟私家車經過東方水庫王府里時，不慎衝落水中。此時，一名男司機駕車經過，聽到胡女呼救後，立即停車下水救援，而附近吃飯的易先生，聽到消息後，亦趕來救援。



易先生跳下水後，立即抱起男孩並送上岸，然後再把繩子拋給在水中的男司機；男司機用繩索固定好胡女及女孩後，岸上群眾便合力把2人拉上岸。救援完畢後，不願留下姓名的男司機轉身駕車離開。事件傳開後，市民紛紛為司機、易師傅及所有伸出援手的人點讚。



內地傳媒記者其後幾經轉折，終於找到男司機。原來男司機名為毛萬金，年僅28歲，是退休水兵。易先生則33歲，在污水廠從事水電工作10多年。毛先生事後不願受訪，易先生則坦言︰「誰遇見這樣的事都會下去救的。」