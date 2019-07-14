輸民調將脫黨參選？　郭台銘：結果公布再說明

國民黨總統初選民調將在周一（15日）公布結果，參選人之一、鴻海前董事長郭台銘周日（14日）在文山區作最後衝刺拉票。被問到若民調結果不如預期，會否脫黨參選時，郭表示這是假設性問題，待揭曉結果後將有正式說明。



台灣名嘴邱明玉則在政論節目上分析，郭台銘內部大概知道會輸9%到10%，但認為郭不會脫黨，因為脫黨會失去正當性，預料郭或採用王金平的模式「參選到底」。



邱續指，郭台銘若選到底，現在有兩個選項，第一是「郭王（王金平）」合作，郭可吸引北部、年輕人票；王可吸引南部、老年票，勝算大增。至於外傳的「郭柯（柯文哲）配」，她問過柯陣營這個配搭，對方則指「你覺得兩隻獅子怎麼可能站在同一條線上」。



而退出初選但一直被視為關鍵力量的前立法院長王金平，周日上午接受台媒訪問時表示，目前就是等待結果，沒有預設立場誰將勝出，仍然保持等距，一切尊重全體選民的選擇。



被問到初選民調結果揭曉後的下一步，有沒有搭配誰出選的想法，王金平回答稱，「下一步再打算」、「沒有任何想法」。