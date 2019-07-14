失蹤女童最後通話一語成懺：爸爸我回不來了

浙江杭州10歲女童章子欣失蹤多日，最終被發現浮屍象山縣檀頭山島海域。上周六（13日）晚上，章的父親已抵象山殯儀館認屍。據悉，章曾於失蹤前致電父親，說的最後一句話是「爸爸，我回不來了」，其原意是那一天她不能按時回家，未料這句話真的成了永訣。



女童的父親章軍得悉噩耗前，曾接受內媒訪問。他憶述，將子欣帶走的鄰居梁X華和謝X芳，到了約定時間還未將女兒送回，他便打電話去催促。上周日（7日）女兒失蹤當天，父女倆最後一次通電話，當時女兒沒有害怕或驚慌，只是難掩失落，因為她也想回家。



章軍表示，通話中女兒只說了兩句話，「第一句是我問你們在哪裏，她說在象山。第二句是，我（今天）回不來了」。說完這兩句話，電話就被梁男拿走，自此之後音信全無。



章軍的姊夫王輝表示，他們一直猜測，子欣會不會被沖到其他地方，被人救起來了，可能失憶、可能受傷，總之就不去想最壞的結果，「相比在這裏（象山）找到，我也寧願不要找到都行。那我們可以一直猜想，她總還在哪裏活着」，可惜一切希望都已破滅。



另外，發現女童屍體的周姓船長指，當晚10時許他帶着16名遊客從石浦碼頭出海捕螃蟹，在返航時發現海面上有不明物體，將船靠過去驚見是一具小孩遺體，立即向漁政部門報告。他為怕屍體飄遠，更一直開船跟着，待漁政船趕到後他才與乘客一起上岸。