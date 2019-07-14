女子自稱「監督員」大鬧國航飛機　揚言要公安強扣乘客

內地知名編劇李亞玲上周六（13日）於微博發文，指當日搭乘由四川成都飛往北京的中國國際航空公司（下稱國航）的航班時，機上有一名自稱是國航「監督員」的女士，大聲斥責乘客，更威脅一落飛機就要扣留他們，以後不准搭國航飛機。態度之囂張令李不禁質問「監督員算甚麼職位」。李女指，國航方面已表達歉意，雙方約定周一（15日）到其總部溝通解決。



李亞玲指，該名「監督員」嚴斥兩名玩手機的男乘客，危害航空安全。乘客解釋已將手機轉至飛行模式，不影響飛機安全，惟女子堅持要投訴。她要求乘客告知姓名及身份，拿手機拍攝他們，又要求機組人員報警，且揚言要將他們帶到機場公安局學習航空安全法。



李又指，整個航程中涉事女子「聲音特別大口氣特別囂張」；飛機抵埗後，她更「命令」空服員通知機場公安，聲言要把涉事乘客扣留。



令人意外的是，抵埗後機組人員真的接到電話，李被要求留下配合調查。李指該幾名乘客真的被攔下來要求筆錄，結果滯留了7小時。李於文中質問國航，「是不是監督員誣告一聲，乘客都只能被迫扣留？耽誤的損失誰賠償？」



國航回應指，公司未有設置「監督員」一職，也從未聘請任何外部人員擔任監督員。民航評論人士呂彪則指，從乘客中聘請監督員是國內外業界的慣常做法，用來促進和提升服務，國航應清晰地向公眾說明事件。