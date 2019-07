崔天凱Twitter發文反對分裂　掀兩岸外交官舌戰

兩岸外交官員近日在社交媒體舌戰,大陸駐美大使崔天凱發文稱「台灣是中國一部分」,台灣的外交部長吳釗燮就反諷大陸官方「應該優先讓中國人民擁有推文的自由」。



崔天凱上周一(8日)開設官方Twitter帳號,表示希望與美國網民溝通互動。上周五(12日)他發文稱:「台灣是中國的一部分,任何分裂中國的企圖都不會成功。玩火的人只會引火自焚。完。(No attempts to split China will ever succeed. Those who play with fire will only get themselves burned. Period.)」其貼文惹來不少人回應,當中包括駐美國台北經濟文化代表處(台駐美代表處)以及吳釗燮。



台駐美代表處上周六(13日)在官方Twitter帳號指,崔的言論是「奧威爾式謬論」(Orwellian nonsense)。吳釗燮則表示:「自由和法治只適用於擁護自由和勇氣的地方,但崔天凱大使不會明白,(大陸)應先讓中國人民享有在Twitter發文的自由。」