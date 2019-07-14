崔天凱Twitter發文反對分裂　掀兩岸外交官舌戰

兩岸外交官員近日在社交媒體舌戰，大陸駐美大使崔天凱發文稱「台灣是中國一部分」，台灣的外交部長吳釗燮就反諷大陸官方「應該優先讓中國人民擁有推文的自由」。



崔天凱上周一（8日）開設官方Twitter帳號，表示希望與美國網民溝通互動。上周五（12日）他發文稱：「台灣是中國的一部分，任何分裂中國的企圖都不會成功。玩火的人只會引火自焚。完。（No attempts to split China will ever succeed. Those who play with fire will only get themselves burned. Period.）」其貼文惹來不少人回應，當中包括駐美國台北經濟文化代表處（台駐美代表處）以及吳釗燮。



台駐美代表處上周六（13日）在官方Twitter帳號指，崔的言論是「奧威爾式謬論」（Orwellian nonsense）。吳釗燮則表示：「自由和法治只適用於擁護自由和勇氣的地方，但崔天凱大使不會明白，（大陸）應先讓中國人民享有在Twitter發文的自由。」