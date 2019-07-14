水源區建住宅環評遲遲未批　入伙遙遙無期

河北張家口市橋西區東窯子鎮孤石村一個房地產項目，去年被揭建於當地二級水源保護區範圍內，以致一直無法交樓。早前內地媒體發現，該屋苑位處水源保護區內仍能夠通過環評，全因該區的環保局局長違法審批了環評報告。此事其後被舉報到中央環保督察組，雖然當局嘗試撥亂反正，處理排污問題，但屋苑入伙仍是遙遙無期。



據內媒報道，張家口市共有5個飲用水水源保護區，孤石是其中之一，也是該市北部的唯一飲用水水源。涉事的住宅項目上善水苑，便是位於孤石村的二級水源保護區內，距離供水公司僅數百米，項目佔地74.8畝，共有800多個單位。



孤石村現任村支書表示，該項目由東鑫房地產開發有限公司承建，2013年6月動工，後來被指存在「土地未撥先用、未批先建」等問題，同年8月被責令停建。但該公司卻繼續工程，至2014年整體大致竣工，才徹底停工。



去年2月，橋西區環保局李姓局長因涉貪被判刑，公眾才得悉他違法審批了上善水苑的環評報告，環評報告亦告撤銷。而該屋苑一日未能再獲批環評報告，一日也未能入伙。



另有報道指，東鑫公司於張家口開發的另一社區項目，在拆遷過程中有居民被斬傷，項目興建期間又發生假冒國土局發布虛假徵地公告事件。記者曾聯絡東鑫公司法定代表人孟某，惟他拒絕受訪。