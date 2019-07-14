傳郭美美深圳會所聚餐照　薄施脂粉帶笑與母合影

曾聲稱自己是「中國紅十字會商業總經理」的內地「炫富一姐」郭美美，2015年因開設賭場罪入獄5年，上周六（13日）刑滿出獄。內地網絡周日（14日）熱傳，郭美美出獄後與其母郭登峰，連同一眾友人到深圳某會所聚餐的照片。有內媒報道，稱郭美美出獄後心情不俗，惟亦指從相關聚會照片所見，「如今她的外貌似乎已經跟『美女』這個詞無緣了。」



報道稱，郭美美與郭登峰以及幾個親朋好友，前往當地某高級會所聚餐，為郭美美接風洗塵。從網傳照片所見，郭美美與母親合照時親暱貼臉，豎起V字手勢，面帶笑容，薄施脂粉。報道又指，郭美美自刑滿出獄後，「不管是臉型還是身材，如今都臃腫了很多，跟昔日苗條靚麗的外形相差甚遠，看起來根本就不像是同一個人。」



該報道提到，郭美美以前生活富裕，「平時花在美容微整方面的錢毫不吝嗇，像瘦臉針玻尿酸這類的東西她自然也是打得不少。而她在監獄裏那麼久，這些以往維持她美貌的東西當然也就用不了。」更稱郭美美因為入獄，沒法繼續注射瘦臉針，「一旦停止使用，就很可能會遭到反彈。所以，這也就解釋了為何如今的郭美美整個人看起來那麼臃腫。」