非法改裝20萬人民幣座駕　男子抖音拍片遭逮

江蘇宿遷一名張姓男車主，上周五（12日）將其價值20萬元（人民幣‧下同，約23.1萬港元）的座駕非法改裝，搖身一變換成媲美價值百萬的跑車外觀。張男事後在抖音發布自己改裝私家車的影片炫耀，詎料被交警發現。目前，交警部門已責令車主對非法改裝車輛恢復原狀，並按規定處以500元罰款（約577.4港元）。



警方表示，張男先改變車身的顏色，「以前的深藍色改成了現在的淺藍色，以及對這個輪轂進行了更換，車子後面的百葉窗，還有尾翼都進行了加裝，還有這個寬體，對車輛進行了寬體處理，整個看起來就有一種蘭博基尼（林寶堅尼）那種跑車的感覺。」張男則指，該輛非法改裝車輛，是自己不久前在上海花了20多萬購買的一輛二手車，購買後隨即加以改裝，「目的是為了彰顯個性。」。



張男表示，自己從小「受電影文化薰陶，所以說對改裝車是非常地熱愛、喜愛，所以說買了一輛自己的大玩具。」據悉張男是在市區從事汽車保養相關業務，「改裝車輛、上發視頻，主要還是為了炫耀和宣傳，不料正是因為這種高調行為被交警盯上了。認為交警不會嚴查一些外觀，或者是（內部改造），所以就抱著僥倖心理上路了。」