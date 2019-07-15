靈谷寺螢火蟲網絡走紅　攝影師：靜靜欣賞為妙

位於江蘇南京靈谷寺的螢火蟲，近日因環繞寺內飛舞的景象，迅即在網絡走紅，更獲網民譽為仙境一樣。然而有不少網民都擔心，該處成了熱點後，或會因遊人太多，破壞螢火蟲生存環境。有攝影師建議，遊客參觀時「不用閃光燈、不打光，大光圈拍攝，提前塗驅蚊水，靜悄悄地來，靜悄悄地走。」。



攝影師張健表示，該批螢火蟲「一般是從7月初開始，我拍螢火蟲一般會用到大光圈的鏡頭，愈大光圈愈好，像我拍的視頻主要以延時視頻為主，一張照片曝光時間大概是1分鐘左右，一個晚上最後只能生成，大概10幾秒的一個短視頻。拍的時候不需要開閃光燈，拍攝的時候盡量不要打光，因為光源會影響螢火蟲的發光。」



張健續稱，遊客到場觀看時切勿大聲喧嘩，「因為聲音也會刺激螢火蟲，有螢火蟲的地方蚊子比較多，所以去之前就盡量把身上塗好驅蚊水，到靈谷寺就不要再噴驅蚊水之類的了，因為這種驅蚊水的味道對螢火蟲刺激性也是比較大。螢火蟲一般壽命很短，只有兩周左右時間，所以我們拍攝期間，請大家不要再傷害牠。」