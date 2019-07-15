男童飲草藥中毒現幻覺　唔認得父母見人就打

陝西咸陽市乾縣一名11歲男童，早前因為流鼻血，他的祖母便根據老伴指示，到山上採摘草藥煎給孫兒喝下，不料孩子喝後渾身發抖、亢奮，還產生幻覺見人就打，甚至父母都不認得。送往醫院檢查後，確診為曼陀羅中毒，經治療後，目前已轉危為安。



男童父母表示，兒子喝了5口藥大約半個小時後，相繼出現上述症狀，「折騰了一晚都睡不着，性格變得狂躁，想起甚麼不愉快的事就打人」；翌日上午，他帶兒子乘坐公交通工具到附近醫院時，更看到陌生乘客便亂打，隨後直接將其送到市兒童醫院。



接診醫生透露，男童當天送抵醫院時，已發病15個小時，當時他全身不受控制地發抖，皮膚發紅、心跳快，確診為曼陀羅中毒；醫生立即為其對症下藥進行治療，所幸搶救及時，病情已經好轉。



據了解，曼陀羅以一種白色小花，但美麗的外表下，誤服其種子、果實、葉或花瓣隨時成為「催命符」；曼陀羅屬於一個神經毒性的藥物，會出現一個神志不清，然後口乾、面色潮紅，還會呼吸加速、心跳加快，導致煩躁不安、出現幻覺、昏迷、驚厥，甚至死亡。因此如果出現上述症狀，便應盡速求醫治療。