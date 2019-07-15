台灣大選：初選後再面對挑戰　韓國瑜急需團結黨內

台灣的總統選舉將於2020年1月11日舉行，國民黨將由高雄市長韓國瑜代表參選。有台灣的學者分析，韓接下來需取得其他參選人及未參加初選的前立法院長王金平等人的支持，實現黨內團結，這亦是他將面對的一大挑戰。



韓國瑜勝出黨內提名後，勢必面臨帶職參選或辭職參選的抉擇。輔英科大政治學教授蘇嘉宏認為，目前高雄的反韓勢力正進行罷免韓國瑜的連署，這個問題將在選舉過程中如影隨形跟着他。



蘇嘉宏亦指，去年台灣九合一選舉，韓國瑜成功掀起青年返鄉投票的熱潮，但來年台灣的總統選舉正值假期，料投票率將減少，會對國民黨不利。韓能否維持初選的民調氣勢，同時贏得黨內各方支持，將是關鍵。



而韓國瑜的主要對手除了現任的總統蔡英文外，台北市長柯文哲也可能加入戰局。台灣的中山大學政治研究所副教授陳至潔分析三人形勢時指出，蔡英文長期專注國防和外交事務，這方面韓國瑜比較弱，也凸顯出民進黨的執政優勢。



而柯文哲假如參選，可能會「鎅走」中間選民，以及淺綠、淺藍的選票。對韓國瑜而言，如何穩守藍營基本票源將是重點。



高雄大學政法學院院長廖義銘則指出，韓國瑜現在先要處理黨內反韓勢力，並阻止其支持者對其他參選人的挑釁，否則只會影響其選情。