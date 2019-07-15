國防部鄭重發布軍演消息　陸官媒：五大軍種或參演

中國國防部周日（14日）公布，解放軍近日於台灣海峽的東南沿海舉行軍演，被指是針對美國對台售武一事，引起外國及台灣關注。內地官媒周一（15日）發文分析，這則消息可能是一則重大預報，國防部的公布是提前作出說明。



文章引述一名專業人士指出，在東南沿海舉行例行性演習並不特別，特別的是國防部主動對外通報，「國防部發布的都不是小事，都是大事情」。官媒記者翻查，2014、2016、2018年夏季期間，解放軍的演習都是媒體率先報道，官方及後再回應，如今國防部鄭重地主動發布消息，顯然是為此次演習可能作出的轟動效應作鋪墊。



文章又分析，該消息的主語是解放軍，意味着陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊五大軍種可能悉數參演，屬一次高級別、大規模的聯合演習，或由戰區聯合作戰指揮中心、甚至中央軍委聯合作戰指揮中心組織；文尾又指，「台獨」鬧得越厲害，境外支持台獨力度愈大，距離中國實現國家完全統一的日子就愈接近。



另外，美國眾議院外委會首席議員麥考爾（Michael McCaul）接受美媒訪問，談及與過境紐約之台灣的蔡英文總統會晤的談話內容。他表示，對台軍售讓台灣得以自我防衞，免受大陸侵犯，亦稱蔡曾對大陸可能干涉明年總統大選表達憂慮。