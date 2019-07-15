韓國瑜批蔡英文執政能力差　籲思考誰領導台灣

台灣的總統大選明年舉行，國民黨周一（15日）公布民調結果，高雄市長韓國瑜以總支持率44.805%勝出。他於記者會上表示，初選期間不斷被抺黑、批評，他愈被批判，心性愈堅強。他又指民眾在台灣的蔡英文總統執政下生活太苦，年輕人更是前途茫然，呼籲大家認真思考，到底要誰領導台灣。



韓國瑜首先感謝支持者一直以來的幫忙、堅持信念，及黨內人士舉辦了一場公平、公正、公開的初選。他感謝4位黨內參選的「好朋友」，在初選提供寶貴的政策，他將會請人整理各人重要的論述，有信心相信5人在思想及精神上能融成一體。



對於初選期間不斷被抺黑批評，韓國瑜指若因不了解而批判，即代表自己不夠努力，他會繼續澄清解釋；若只是惡意抺黑，他則希望可藉此告一段落。



韓國瑜並指，雖然很想讚美，但看到蔡英文3年的執政後，真的說不出口，「能力實在太差」。他希望海內外民眾，特別是支持民進黨的人，張大眼睛思考、檢視民進黨執政3年來的施政品質，冷靜思考到底要誰領導台灣。另有記者問及其之後的外交及兩岸政策時，他則表示未來會向大家交代。