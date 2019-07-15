涉嫌嚴重違紀違法　銅川市政法委書記受查

中央紀委國家監委網站周一（15日）上午通報，根據陝西省紀委監委消息，銅川市委常委、政法委書記李志強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。



公開資料顯示，現年53歲的李志強，河南伊川人，自1989年開便在銅川市工作，歷任市郊區計劃統計局副局長、市發展計劃委員會副主任、銅川市耀州區書記及區長等公職。及至2014年起，出任銅川市副市長、市委常委、政法委書記。此外，李更曾擔任銅川市掃黑除惡領導小組組長，並於上月12日到市掃黑辦調研指導。



內地媒體進一步深挖後指出，李志強是已經倒台受查、被稱為「陝西老」的副省長馮新柱多年下屬。報道稱，馮曾在銅川工作多年，給其送禮金的領導幹部，幾乎覆蓋該市所有重要崗位、關鍵部門及重點單位。



今年1月，法院審理查明，馮新柱利用職務的便利，為有關單位和個人在項目投資、礦產開發、資金借貸、工程承攬、職務調整等事項上提供幫助，收受折合共計7047萬元人民幣（約8025萬港元）財物。馮當庭表示認罪、悔罪，法院將擇日宣判。