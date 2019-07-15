冒用「高考工廠」校名招生　衡水中學：欺騙宣傳

河北衡水中學（下稱「衡中」）是內地學界的其中一所著名學校，由於升學率高、亦因被指高強度催谷學生而獲「高考工廠」之名。近日出現多所與其校名相似的學校大肆招生後，衡中周日（14日）通過官方微信公眾號發布嚴正聲明，否認與上述學校有關。



「北京衡水實驗」、「京衡實驗」、「北京衡水實驗部昌平校區」……不少與衡水中學名字相似的學校，近日以類似衡中的校名混水摸魚招生。衡中在聲明中強調，上述學校冒用校名招收初、高中生，並自稱「與衡中五大同步」，肆意欺騙廣大學生和家長。



聲明又指，不少學校和個人聲稱要和衡中聯合辦學，發動他人提供教育用地，欺騙他人開辦衡中分校，還有培訓學校宣稱由「衡中優秀師資團隊」授課，更點名「東營睿博教育培訓學校」等大搞欺騙宣傳。



衡中在聲明中表示，該校自2017年5月之後再未建立任何分校，也未授權任何分校、培訓機構以「河北衡水中學」名義組織相關活動，提醒家長及學生提高警惕，不要上當受騙；同時對冒名的學校、教育機構或個人的侵權行為，保留追究其法律責任的權利。