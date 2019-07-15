3歲女被人口販帶走　30年後與父母團聚

「媽媽，我一直在找你啊。」湖南女子王珊珊年僅3歲時，被外人帶去喝喜酒，不料對方原來是人口販子，因而與親生父母分離30年。多年來，王珊珊一直希望與家人團聚，直到近日警方終破獲這宗販賣人口案，王珊珊終與父母重聚，失散多年，他們一見面相擁痛哭。



1989年2月11日，住在益陽沅江市泗湖山鎮的唐建與湯蘭3歲的女兒「端端」（王珊珊當年昵稱）被四川籍來沅江38歲務工人員胡姓男子，以帶其去喝喜酒多得一份禮品紅包為幌子，抱走後不知去向。之後，親友繼續四處尋找打聽，都無胡某和端端的任何音訊。



唐男報警，警方展開調查，惟線索不足，一直未能破案。而王珊珊則被賣給一對夫婦。2009年，王珊珊在電視中看到一則新聞，講述一個被拐20餘年的孩子與父母成功認親的故事。她立即從網上聯絡節目志願者，開始長達10年的尋親之路。



「前後一共去公安機關錄過三次DNA，民警讓我等消息。雖然想見到親生父母的願望很強烈，但又覺得希望渺茫。」王珊珊表示，直到最後一次錄入，終於有了好結果，經數據庫確認，王珊珊的血樣與沅江市唐建夫婦存在親緣關系。本月5日，王女接獲警方通知，下周可與父母認親。



而在今年5月初，警方再度獲重要線索，遂派員前往在廣東、福建、四川等地偵查，終破獲這宗拐賣兒童案。今年33歲的王珊珊終回鄉與父母團聚。警方亦拘捕了59歲王姓男子、58歲唐姓女子。