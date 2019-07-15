警破跨省網絡詐騙案拘33人　疑犯包括在校大學生

網絡詐騙手法層出不窮，且不乏高學歷疑犯參與其中。四川廣元市警方近日成功偵破一宗跨省電騙案，拘捕包括在校大學生在內的33名疑犯，並網絡追捕5人，徹底摧毀一條「網絡黑色產業鏈」。



警方透露，今年4月2日接獲昭化區一名吳姓受害人報案，稱其在玩一款網頁遊戲時，為購買遊戲裝備而添加該手遊充值的QQ帳號；吳某登陸對方發送的網頁鏈接網址後，被告知積分不足、收取押金、帳戶解凍為由，前後9次掃描提供的二維碼，合共被騙4.88萬元（人民幣．下同，約5.6萬港元）。



經初步調查，警方發現該案為非法利用訊息網絡進行的網絡詐騙犯罪，且涉及海南、湖南、江蘇及山東多家網絡技術公司，以及多所學校的在校學生，於是組成由刑偵、網安、技偵等部門共60名警力的專案組。



及至上周日（7日），專案組兵分多路分赴上述4省，並在當地警方的支援下展開拘捕行動，並繳獲大批銀行卡、手機、電腦、POS機（Point Of Sale，銷售時點情報系統）等犯案工具，並追繳、凍結、扣押涉案贓款190萬元（約216萬港元）。



至此，警方成功將一個涵蓋線上釣魚網站、技術支持、訊息服務，線下詐騙幕後策劃、買賣銀行卡、網站客服、取款套現的一整條黑色產業鏈連根拔起，並於周日（14日）凌晨至晚上，分別從其他省分押解疑犯回廣元市作進一步調查及處理。