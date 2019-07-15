韓國瑜表明支持九二共識　視為兩岸交往的定海神針

高雄市長韓國瑜即將代表國民黨出選明年台灣的總統大選，他對於兩岸關係的取態，自然備受外界關注。他此前曾多次表態支持「九二共識」，又指民進黨若不願承認九二共識，就應提出新思維與具體措施，確保台海和平安全及台灣經濟發展。而美聯社周一（15日）報道韓勝出初選時，也以「親中」和「民粹」形容他。



韓國瑜就任高雄市長不久後，今年3月便出訪，到了香港、澳門、深圳及廈門訪問，共簽下約52億新台幣（約13.5億港元）的漁農產品訂單。在大陸逗留期間，韓與多名大陸官員，其中與國台辦主任劉結一會面，韓強調支持九二共識，又指九二共識是兩岸的交往定海神針，無論在文化、經濟、體育各方面上都能順暢交流，又希望持續加強與大陸的交流互動，在經貿等領域開展務實合作，展現親陸取態。



惟韓國瑜當初申請赴大陸時，並未提及會與劉會面，之後才突然補交行程申請，引起台灣政壇關注。台陸委會表示，韓此行涉及「極其敏感的政治行為」，當時要求他返台後限期說明。



今年5月韓國瑜受訪時，亦被問及如何令「台灣安全，人民有錢」時，再次表明兩岸關係正確發展方向，要靠「九二共識，反對台獨」，這樣才能幫助下一代找到出路，否則就是「死胡同」。