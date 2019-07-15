縣政府未撥醫保資金　醫院陷債務危機　63村醫集體請辭

繼河南有數十位村醫集體請辭後，在黑龍江哈爾濱依蘭縣亦有63名村醫，因不滿縣政府部門遲遲未撥付醫保資金，導致村醫們無錢購藥，甚至債台高築，因而集體請辭。黑龍江省衞生健康委員會基層衞生健康處長周海峰周一（15日）向內地媒體表示，處主要負責人已會同哈爾濱市相關領導，組成指導組與依蘭縣就此事調查。



根據網上流傳一份「依蘭縣村醫辭職報告」顯示，來自當地4個鄉鎮的村醫，一同畫押簽字辭職。報告指，去年村醫給村民墊付的醫保資金，到現在還未撥付，「多則幾十萬，少則十幾萬」。全縣村醫多次到縣醫保局、縣政府追討無果，惟以上部門仍無明確答覆，導致村醫資金嚴重短缺，無錢購藥，甚至有村醫債台高築，沒法為村民服務，難以維持生計。



報告亦稱指，自從公共衞生補助開通以來，村醫工作任務重、壓力大、補助低，每年的補助明細不公開、不明確；村醫要求與公立醫院職工一樣，但是至今身份不明，半醫半農，沒有社會保障。



依蘭縣政府周日（14日）淩晨則曾通報，網傳當地村醫集體請辭一事不屬實，縣衞生主管部門未收到任何村醫的辭呈或簽字畫押的辭職報告。不過，通報承認，有部分村醫有工作情緒，縣裏成立的專項工作組及紀委監委已展開調查。