名雙簧管演奏家黃錚　咸陽機場傷人被拘

持有香港身份證的著名雙簧管演奏家、「郎朗音樂世界」41歲創辦人黃錚，日前涉嫌在酒後因座位問題，大鬧陝西西安咸陽機場，辱罵一名外籍女子，並追打旅居美國的黃天波，事後被警方行政拘留15天。至於被打的黃天波則表明，他將入稟控告黃錚。



網上近日流傳的短片顯示，當時身穿綠色衣服的黃錚在本月9日晚上8時許，在咸陽機場T3航運大樓的候機大堂內，不斷大罵一名外籍女子。黃天波事後表示，他當時從洗手間出來後，才得知原來是因為自己一家4口坐了4個座位，其中3人去了洗手間，只留孩子看管行李，結果黃錚與朋友準備坐下時，孩子上前制止，結果被黃錚大罵。



該名外籍女子看不過眼，上前勸阻，結果被黃錚辱罵，黃錚更大叫「我是頭等艙！中國人應該團結起來打倒外國人」。黃天波其後與妻子上前勸阻，結果反遭黃錚及其朋友追打，導致頭部受傷。



警方經查後表示，旅客黃錚、余戍東酒後因佔座問題，無故訓斥旅客黃某，並大聲辱罵勸阻其行為的一名外籍女子，後來黃錚、余戍東與黃某父親黃天波發生肢體衝突，導致黃天波頭部受傷；警員到場調查後，黃錚繼續叫囂，導致現場混亂，最終黃錚及余戍東分別被行政拘留15天及25天。



資料顯示，黃錚2002年加入香港管弦樂團，2008年獲港府給予香港特優人才計劃身份，翌年獲得香港永久居民資格。他雖然是「郎朗音樂世界」創辦人，惟郎朗音樂世界事後在微博發聲明，指黃錚已於2016年10月離開郎朗音樂世界，不再擔任任何職務，並對黃天波的遭遇深表同情，祝願他及其孩子早日康復。