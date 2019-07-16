六旬漢捉虎紋蛙10蚊人仔賣出　驚被捕潛逃3年

湖北武漢一名六旬柯姓男子，早前在野外捕捉了11隻野生蛙販賣後，才發現該11隻是國家二級保護動物虎紋蛙，買家隨後被法院判處有期徒刑6個月、緩刑1年，而柯男聞風先循，更潛逃3年之久。惟天網恢恢，柯男近日終被警方拘捕，並以涉嫌非法獵捕珍貴、瀕危野生動物罪被刑事拘留。



案發於2016年5月1日7時許，武漢警方接獲群眾舉報，指江夏區山坡機場路口有人非法購買野生蛙。警員趕到現場後，將董姓買家抓獲，並從其貨車上的一個蛇皮袋內，查獲11隻野生蛙，經鑑定為虎紋蛙。由於董某未經野生動物主管部門許可，亦未辦理野生動物經營手續，故他隨即被刑事拘留。



董某其後供稱，該批虎紋蛙是從柯男手中購買的。柯男當天早上出售龍蝦和鱔魚時，順帶出售該些從野外捉來的蛙，兩人以10元人民幣（約11.5港元）成交。翌日，警員前往捉拿柯男，但他嚇得連夜離家出逃。



直至本月4日，警員發現柯男偷偷回家，隨即將其拘捕。柯男坦承，潛逃後一直躲在工地上打工，去年春節前兒子結婚，自己亦沒回家參加婚禮，這次是因為老伴生病了，他才回來的。他又表示，自己十分了解蛙類的習性，牛蛙雖然不易捕捉，但只要用強光手電筒照射牛蛙的眼睛，讓其瞬間失明，便可抓住。