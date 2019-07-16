狠男殺岳父母駕車墜水庫亡　警方︰或畏罪自殺

海南文昌市一名韓姓男子，周日（14日）晚闖入前妻家中開槍，殺死前岳父母及打傷前妻後潛逃。文昌市警方周一（15日）深夜11時許通報，指在一輛墜入水庫的車輛中，尋獲韓男的遺體，其犯案所用的槍枝亦在車內。警方目前不排除韓男是畏罪自殺。



據報道，疑犯韓銹光與女傷者本月9日才辦理離婚，韓案發當晚持槍闖入前妻家中，把岳父母殺死後，再開槍射傷前妻，其後駕車潛逃。警方其後展開追捕，並在周一下午6時許，發現有一輛私家車墜落龍虎山水庫內，便組織人員打撈。至當晚10時許，警方才將車輛撈起，確認是韓所駕駛的車輛，並在車內尋獲韓男。



報道指，韓銹光在家排行第二，性格較內向。10多年前，韓銹光曾到東莞打工，主要是從事電腦繪圖，不久前韓銹光才回到文昌。另有村民透露，韓銹光和妻子結婚約5年，常家庭瑣事吵架。韓男在案發當天，曾駕車到前岳父母家接回女兒，隨後獨自駕車出門，沒想到竟是折返岳父母家犯案。



韓的大哥透露，他們是普通家庭，去年剛花錢建新房，弟弟韓銹光也出資，至今仍欠10萬人民幣（約11.6萬港元）外債。對於坊間流傳韓欠下百萬巨債一事，家人並不知情，但不排除與網上賭博有關。