8000元人民幣行李箱損毀報廢　國航：最多賠500元

價值8000元（人民幣．下同，約9110港元）的名貴行李箱，因「搭」了一程短途機，便被嚴重毀爛，讓物主欲哭無淚。近日一名文姓旅客乘搭中國國際航空公司（簡稱國航）客機，從北京飛抵深圳後，看到其寄運的行李箱損毀報廢，遂向國航追究。國航相關負責人表示，目前已有專人負責相關的賠償方案，並將聯絡文某協商。



從文某拍下的照片可見，其行李箱表面布滿劃痕，箱體嚴重撕裂及變形，4個金屬護角、外殼都被擠壓得面目全非，「我很無奈，也不知道該怎麼表達更多的情緒，人生也是頭一次，我希望這個事情得到妥善的解決」。文某還表示，該行李箱是向女兒借用，她得知情況後也很不高興，「我希望航空公司能承擔責任，真正補償我的損失」。



然而文某向國航方面反映情況後，對方解釋稱行李箱是被機器損壞，又指以公司的行李箱損壞賠付標準，最多只賠償500元。文某對此賠償方案大表不滿的說：「行李損壞是一個小概率事件，我們不能去迴避它，但是事情既然已經發生了，航空公司應該以更加積極主動的態度去解決這件事情」。