馬哈蒂爾：與中石油合作項目取消　政府有權取回資金

馬來西亞總理馬哈蒂爾周一（15日）證實，該國政府轉移中石油分公司、中國石油天然氣管道工程有限公司（CPP）的資金，指是因為CPP的管道承建項目已取消，強調政府有權取回款項。CPP指，知悉是馬來西亞反貪委員會單方面下令轉移資金，了解事件後會採取行動維護權益。



新加坡《海峽時報》日前報道，馬來西亞政府單方面要求滙豐銀行，把CPP戶口的逾10億令吉（約19億港元）轉移到財政部全資擁有的帳戶。馬哈蒂爾承認事件，指政府已支付項目的80%款項，但工程只完成13%，項目現時亦已取消，所以政府有權取回金錢。



CPP回覆英媒查詢時表示，當局匯款前沒有知會公司，目前正與相關方面聯絡，了解轉移資金的理據，若有進一步資訊，公司將採取必要及合適的行動，保護公司權益。



據了解，中石油與馬來西亞財政部旗下的蘇里亞戰略能源資源有限公司（SSER），曾有2項石油管道鋪設合約，價值94億令吉（約178億港元）。但財長林冠英去年6月指工程只完成13%，政府已支付83億令吉（約160億港元），而項目工程、採購及施工等合約於去年8月已終止。CPP此前曾指，將與馬來西亞商討取消項目的賠償。