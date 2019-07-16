曾參與多邊事務　前常駐聯合國代表任外交副部長

中國外交部近期人事調整頻繁，外交部官網周一（15日）更新「主要官員」欄目，顯示前常駐聯合國代表、特命全權大使馬朝旭，已升任外交部副部長，負責管理國際組織會議、國際經濟、軍控事務。



中國常駐聯合國代表團日前亦有消息指，馬朝旭已向聯合國秘書長古特雷斯和第73屆聯大主席埃斯皮諾薩辭行，意味着他將離任。馬朝旭2018年1月才出任常駐聯合國代表，他因此成為任期最短的一位常駐聯合國代表。



現年56歲的馬朝旭是黑龍江哈爾濱人，獲政治經濟學博士學位，有32年外交事務從政經驗，曾擔任外交部發言人、參與多邊外交事務。



公開資料顯示，馬朝旭於1987年擔任外交部國際司隨員，1996年至2001年期間，先後擔任成為國務院外事辦公室處長、中央外事工作領導小組辦公室副局長；2001年起，為駐英國及北愛爾蘭聯合王國大使館參贊、駐比利時王國大使館兼歐洲共同體使團參贊；2004年任外交部政策研究司副司長、司長，2009年任外交部新聞司司長；2013年任駐澳洲特命全權大使，2016年任常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表，2018年任常駐聯合國代表。