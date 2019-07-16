章瑩穎案被告母親庭上求情　「兒子罪不至死」

經過早前的審訊後，備受關注的中國女留學生章瑩穎遭綁架謀殺案，陪審團一致認為被告克里斯坦森（Brendt Christensen）罪名成立，而上周開始的量刑階段快將進入尾聲。當地時間周一（15日），辯方律師傳喚被告的母親及妹妹出庭證，前者求情時稱，兒子罪不至死。



美國媒體報道，被告母親在庭上作證時稱，其子所犯的罪行是可怕、可悲的，又說每天都會想到章家，「這對他們來說是多麼可怕」；不過她求情時表示，自己依然無條件的愛着兒子，一旦他被判死刑，「這將是毀滅性的」。被告在其母作證過程中，多次掩面哭泣。



被告母親續指，克里斯坦森19歲時曾在工作場所摔倒，他認為自己可能因此而患有精神分裂症，就醫後被告知他患有創傷後應激障礙，不過該說法遭到了檢方的反對。至於被告的妹妹以「非常溫和的人」來形容克里斯坦森，但她得悉其兄所犯罪行後，感到震驚、悲傷和同情。



據了解，章瑩穎案的量刑階段將在周二（16日）正式結案，隨後由控方進行反駁，控辯雙方在周三（17日）分別作出結案陳辭後，案件再次由12人陪審團作出終身監禁或死刑的判決。