下半年掃黑除惡深挖根治　陳一新：加強打傘破網

內地去年初展開為期3年的掃黑除惡專項行動後，今年下半年將掀起新攻勢。中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新，周一（15日）在北京主持全國掃黑辦第七次主任會議，強調要以「破案攻堅」開路、以「打傘破網」斷根、以「打財斷血」絕後、以「問題整改」提質，推動下半年「深挖根治」取得更大成效。



陳一新表示，在「破案攻堅」方面，通過掛牌督辦和領導包案等方式，依法查辦民眾反映強烈的大案、要案，並加大涉黑涉惡線索核查力度，將打擊延伸到金融、民生、網絡等領域，對黑惡勢力緊盯不放、精準打擊。



在「打傘破網」方面，陳一新指要加大力度，持續發力，要改善線索移交、協同辦案機制，完善提級管轄、異地用警、會商協辦、責任倒查等措施。



「打財斷血」方面，要綜合運用追繳、沒收、判處財產刑以及行政罰款等手段，徹底擊垮黑惡勢力的經濟基礎；同時各地要認真處理中央督導組反饋的問題，確保問題整改到位、措施落實到位，加強在「問題整改」上持續發力。



陳一新又強調，要加快推出網絡涉黑涉惡犯罪、「保護傘」認定等司法解釋和指導意見，加強辦案人員的培訓，推動市級以上地方，以及有條件的區縣公安、檢察、司法機關建立專業化團隊，提高涉黑惡案件辦理質量和效率。