涉黑組織瓦解　8公檢法系統官員當「保護傘」判刑

江西撫州市一個以陳輝民為首的涉黑組織，為謀取利益、排擠對手，多年來共作案78宗，導致6死。宜黃縣公安局前副局長孔文藝、刑事審判庭庭長管常慶等8名公檢法系統官員，更充當該組織背後的「保護傘」，包庇涉案者，令他們免受刑罰或從輕處理。當地檢察院早前審理此案，涉案官員被判囚；陳輝民等103名涉黑組織成員，則陸續移送檢察院起訴。



據檢察院起訴書顯示，陳輝民因好勇鬥狠及打架，多次出入監獄。他早年與搭擋胥詩榮經營木材生意，2005年7月雙方因資金問題爭執，陳因槍殺對方而潛逃。他為將「故意殺人」變成「過失致人死亡」，與親弟陳輝發聯手偽造證據、威逼利誘死者家人及前女友等人作偽證，並收買孔文藝給予「方便」。



陳輝民案審理期間，宜黃縣法院刑事審判庭庭長管常慶收受陳的2萬元（人民幣．下同，約2.3萬港元）賄賂，承諾幫忙輕判。法院最終以過失致人死亡罪，判處陳輝民有期徒刑3年半，連同故意傷害罪，二罪併罰，執行有期徒刑4年。



陳輝民服刑2年4個月後，於2012年出獄，隨即招攬刑滿出獄人員及無業者，組成一個人數眾多、紀律嚴格、層級清晰的黑社會性質組織。陳氏兄弟與另一人為領導者，下面有7名骨幹、48名積極參與者、37名一般參與者。有內部成員指，陳氏兄弟是指揮者，骨幹成員負責溝通、調集人員，其餘人則負責執行任務。



撫州市警方去年將全市近5年的案件逐一梳理，發現部分案件有異，遂成立專案組，先後拘捕陳輝民等人，逐漸瓦解組織。目前警方已拘捕141名涉案人員，辦理涉及6宗命案在內的188宗刑事案件，繳獲各類槍械及子彈468發，查獲涉案財物、資金1億餘元（約1.16億港元）。



陳氏兄弟被捕後，當地公檢法系統8名官員，均因替陳輝民及其涉黑組織充當「保護傘」而先後下台。其中，孔文藝涉犯徇私枉法罪、受賄罪，判囚6年；管常慶涉犯受賄罪、包庇縱容黑社會性質組織罪，判囚5年半。其餘6人則被另案處理或有待判刑。