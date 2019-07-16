商人擅改土地用途　博物館園區開酒店起豪宅

安徽48歲商人劉維2010年底在馬鞍山市以1390萬元（人民幣‧下同，約1609萬港元）買下2萬多平方米土地，聲稱打造4A級旅遊景區德化堂古床博物館，但他被指「公地私用」，將大部分「博物館用地」改作商業用途，興建酒店、私人豪宅等，又飼養娃娃魚、孔雀等動物，違反土地出讓合同規定。



內地媒體到馬鞍山市實地視察，發現「博物館」只佔全景區的是一個用鐘乳石堆砌而成的洞穴，內有幽暗展廳，展示多張清代至民國時期的木床，以及部分舊式家具，設置簡陋，工作人員也沒有講解。而在出口處，則飼有巨型娃娃魚，平台亦飼養了十多隻孔雀。據知遊客參觀過後均對該館給負面評價，形容「陰森、詭異」。



博物館附近設有一間「德化堂國際酒店」，客房經常訂滿。惟有酒店管理人員透露，該酒店雖有正規的營業執照，但曾被檢出消防等設備不合格，後來發現是用地性質有問題，「酒店辦理營業執照時，需提供地產證明文件，若顯示為博物館用地，根本辦不下來」。



內媒記者翻查景區的出讓合同、建築許可等文件，發現合同中註明該項目為博物館用地，開發建設後不得對外銷售，且嚴禁改變土地用途。惟建築許可證則列明各區域用途，分別為商舖、酒店、私人住宅、博物館等。



據悉去年曾有人舉報該景區土地用途問題，但當地國土資源局回應，若項目已通過規劃和建築審批，則不管其作何用途，均不能看作是土地用途的變更，只認作建築物用途的改變。但未有回應景區建築物用途是否已變更，僅表示「若改變將如何處理，城鄉規劃法未有規定」。



內媒報道，劉維靠做鐵礦生意起家，2005年以後從事殯葬行業，與當局合作建造東陽山陵園，目前該陵園壟斷馬鞍山的殯葬生意。劉維曾於2014年打算轉讓該景區項目部分股權，其計劃書顯示，曾用該地使用權設定作抵押，獲得1500萬元（約1736萬港元）用於園內的建設，現時估值3億元（約3.47億元）。