內地證券分析培訓亂象叢生　借投資教育非法薦股

上海市公安局經濟犯罪偵查總隊通報偵破涉及非法經營證券、期貨投資諮詢業務案，反映了內地證券分析培訓的亂象，突顯違法人員假借「投資教育」的幌子，非法薦股從中獲利。



內地媒體報道，通報中被刑事拘留的前財經節目主持人廖英強，以及其餘涉案人員，均來自由廖實際控制的上海仟和億教育培訓有限公司；該公司於2016年4月成立，經營範圍包括證券知識培訓等諮詢服務，官網的課程於上周二（9日）停止更新，而已經上架的課程則可正常觀看。



股票投資一直被認為是「發達捷徑」，因此內地衍生不少股票投術分析培訓機構。有財經評論員認為，這類培訓或教育往往和提示風險相關，不法分子會借此「夾帶私貨」，將傳授的技巧和薦股混為一談，極具迷惑性。另有一名15年股票投資經驗的股民亦指，目前電話及線上薦股的情況比較普遍，而且收費高昂，例如一家理財機構線下的課程，每一門收費可達4萬元人民幣（約4.6萬港元）。



內地律師指出，根據《證券法》等相關規定，從事證券、期貨投資諮詢業務的單位或個人，必須取得中國證監會的業務許可，「很多不法分子以『投資者教育』為名進行非法薦股，實際上違反了前述禁止性規定，可能面臨責令停止、沒收違法所得、罰款等行政處罰，甚至可能涉嫌詐騙、非法經營等刑事犯罪」。



該律師呼籲投資者用於投資分析的訊息不應道聽塗說，應以官方渠道為準，並多關注證監會及交易所網站，警告盲目追求投資「窗門」非常容易上當受騙，建議要加強投資知識學習，保持理性的收益預期，避免「賺快錢」、「高收益」等誘惑。