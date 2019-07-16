涉貪廳官受賄物拍賣　最貴名錶720萬人民幣起跳

安徽蚌埠市中級人民法院上月27日通過司法拍賣網站，發布19年包括名錶及首飾的公告，當中一枚「起跳價」高達720萬元（人民幣．下同，約820萬港元）的名貴手錶，更是惹起公眾關注，但開拍約15個小時後，仍無人問津。據悉，該批拍賣品均是省司法廳前副廳長、合肥市公安局前局長程瀚受賄得來。



公告稱，蚌埠市中院於周一（15日）上午9時至周二（16日）上午9時進行公開拍賣，涉及6隻名錶、6件玉器和翡翠飾物、5件首飾和2個仿古青銅器花瓶，而上述總起拍價高達753萬元（約856萬港元）的物品，全部都是程瀚曾經所擁有。



內地媒體報道，現年55歲的程瀚受賄、徇私枉法一案，經法院審理查明，他利用擔任省公安廳辦公室主任、合肥市公安局局長、合肥市副市長、省司法廳副廳長等職務之便，直接或通過他人收受折合近1800萬元（約2050萬港元）的財物，並利用職權插手干預案件。



蚌埠市中院去年7月13日對程瀚作出判決，2罪並罰判處17年6個月有期徒刑，罰款400萬元（約455萬港元）；程在宣判後提出上訴，省高級人民法院於同年11月9日作出終審裁定，維持一審判決。