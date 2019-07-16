涉傳淫穢色情刊物　晉江文學城網遭勒令停止更新

內地全國掃黃打非辦公室周一（15日）發通報，北京、上海「掃黃打非」辦公室，聯合網信辦等部門，約談包括晉江文學城、番茄小說、米讀小說等企業，要求上述公司針對傳播網絡淫穢色情出版物等問題整改。據悉，「晉江文學城」網站及移動客戶端周一下午8時起停止更新、經營業務15天，並須刊登整改公告接受行政處罰。



通報稱，「番茄小說」移動客戶端與「米讀小說」網站及移動客戶端，周一起面臨停止更新、停止經營性業務3個月等處罰。當局稱在整改期間，相關企業須深入徹底清理問題內容，嚴格審核處置機制，確保不再出現淫穢色情等有害作品傳播情況。



通報補充，全國掃黃打非辦公室下一步將深入加強網絡文學整治，廣泛接受群眾舉報，深入開展作品監測，強調會邊查處邊曝光。



公開資料顯示，成立於2003年8月1日的晉江文學城，是內地著名的女性文學網站，以耽美（即唯美、浪漫、沉溺於美的事物）、愛情等原創網絡小說而聞名。該網每日登錄固定用戶多達220萬，日均頁面瀏覽量超過1億，主要提供由網民獨立創作的小說。



早在2018年6月，晉江文學城網因涉網絡文學作品導向不正確，以及內容低俗、傳播淫穢色情資訊、侵權盜版等問題，被有關當局行政處罰；及至今年5月23日，該網再遭到北京掃黃打非辦公室查處，並約談相關負責人。