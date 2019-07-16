市場大利潤高　傳內地7成透明質酸為假貨或水貨

時至今日，愛美已非女性專利，不少男女為保肌膚細緻，都喜歡透過注射或口服「透明質酸」（內地稱玻尿酸，Hyaluronic acid），藉此令肌膚保濕有彈性。不過近日有報道數據指，內地市場上流通的透明質酸和肉毒素類等產品，竟有7成是假貨或者水貨。



有報道稱，中國現時已成全球第2大醫學美容市場，且以每年40%的速度成長；又引述《2018中國醫美行業白皮書》數據，顯示單單在2018年，內地就有2200萬人次曾在醫美範疇消費。報道提到，在如此龐大的市場需求下，內地醫美黑市商家亦如雨後春筍冒出，更稱內地目前醫美黑市商家數量，是合法商家10倍以上。



報道再引用數據，反映去年內地醫美合法市場規模約為878億元（人民幣‧下同，約1016.1億港元），每年增長46.4%；醫美黑市市場規模更達至1367億元（約1582億港元），年增長達24.26%。數據更稱，最受民眾歡迎的「透明質酸」療程，因有龐大需求市場和高額利潤，亦深受醫美機構青睞。



報道表示，鑑於「透明質酸」療程大行其道，假貨橫行的情況亦隨之出現；又引用內地整形美容協會數據，得悉內地市場上銷售的透明質酸產品中，有將近7成是假貨或水貨。面對醫美市場假貨橫行的亂象，內地政府目前開始着手修訂《醫療美容服務管理辦法》，藉此進一步規範醫美市場，杜絕假貨亂象再發生。