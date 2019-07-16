今年首6月破逾4千宗金融案　刑拘超過8440人

廣東省公安廳周二（16日）在官網發文，指在開展「利劍2019」行動以來，警方在打擊各類經濟犯罪戰果顯著。在今年首6個月，全省共破經濟犯罪案件4350餘宗，刑拘8440餘人，涉案總金額達1714億元（人民幣‧下同，約1984億港元），而「獵狐行動」亦先後從18個國家和地區追回43名犯罪疑犯。



省公安廳專門組織開展「排雷」行動，打擊查處多宗大型經濟犯罪案，打破281宗非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪案，逮捕531人；包括廣東的5間網貸平台，逮捕130名疑犯，追繳70餘億元（約81億港元），逮捕全部主犯，並凍結、查封、扣押涉案資產。另對虛開騙稅方面，破160宗有關犯罪案，涉700多億元（約810.2億港元）。



另外，全省共破30多宗地下錢莊案件，涉案金額1129億餘元（約1306億港元）；銀行卡案件更創8年新低受，比去年同期均下降一成多；而在知識產權犯罪方面，過去6個月共破獲1122宗有關案件，逮捕2029人。



在6月1日以來，省公安廳經偵局聯合全省經煙草部門，偵破打假打私案件191宗，逮捕250人，查獲假煙1.47億餘支、走私煙3639萬餘支，涉案貨值1.81億元（約2.1億港元）。另在本月9日，公安打破2個假冒品牌汽車配件的犯罪團夥，逮捕20餘名涉案人員，查獲涉嫌9萬餘件假冒國際知名品牌的汽車配件，涉案金額1500餘萬元（約1736.2萬港元）。