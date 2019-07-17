世貿裁定美對華反補貼措施違規　特朗普：若想會加徵華貨關稅

中美重啟貿易談判之際，世界貿易組織（WTO）的上訴機構周二（16日）裁定，美國對華的反補貼措施違反世貿規則，美方若不撤除違規措施，將會面臨中國制裁。美國總統特朗普周二重申，如果他想，他可以再向中國貨品加徵關稅。



中國在2012年就美國向中國太陽能板、風力發電機、鋼管及鋁材徵收反補貼關稅，向WTO提出訴訟，當時估值為73億美元。世貿上訴機構裁定美方的反補貼措施，違反世貿規則。若中國尋求制裁美國，雙方將就貿易損失的價值進入新一輪法律訴訟。



美國政府的聲明指，世貿漠視美國所引用、出自世界銀行及經濟合作與發展組織的經濟調查及工作報告，破壞世貿規則，令它們難以對抗中國的國企補貼問題，損害美國農民、商界及對全球市場造成扭曲。



中國商務部表示，世貿上訴機構的裁決，再次證明美方違反世貿規則、一再濫用貿易救濟措施，嚴重損害國際貿易環境的公平公正性，敦促美方立即採取切實行動，糾正錯誤做法，為中國企業提供公平穩定的國際貿易環境。



而在世貿作出裁決後不久，特朗普就在內閣會議中，重提中國還沒有兌現承諾增購美國農產品，又稱如果他想，可以對餘下3250億美元的中國貨加徵關稅。他稱美國與中國還有一段時間才可以達成貿易協議，中國應該購買美國農產品。



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