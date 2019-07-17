五雲山揭違建逾千別墅　涉動用扶貧資金修路

內地違建情況愈揭愈多。內地官媒周一（15日）揭發河南鄭州市五雲山上，出現逾千違建別墅、馬場、高爾夫球場等，雖然當局曾掛牌督辦，責令拆除，惟別墅卻愈建愈多，甚至利用扶貧資金來修路。事件引起輿論熱議，鄭州市政府當晚急忙回應，指已成立聯合調查組調查，至周二（17日）當局派出大批工人拆除違建。



據報道，五雲山上至今已規劃興建盧卡小鎮、科羅蒂小鎮、梧桐墅、五雲湖畔等多個樓盤，房屋超過1300套，其中以盧卡小鎮最早開發，大部分別墅已建成。有售樓部職員指，盧卡小鎮的房屋已經售罄。另外，五雲山上亦建有大量娛樂設施，包括萊蒙多馬場、有氧運動中心及多個迷你高爾夫球場。



報道更揭發，本來在五雲山上的5條貧困村，在2007年至2012年間先後搬遷，惟村民搬走4年後，當局卻以扶貧資金立項、投資900多萬人民幣（約1041萬港元）興建一條「扶貧路」通過山上，以及建設雨水工程、景觀綠化工程等配套。有媒體查詢時，當局卻回應指山上的建築不是別墅，而是「養老項目」。



事件引起熱議，鄭州市委宣傳部周一晚回應指，當局對事件高度重視，已成立由市、區有關部門組成的聯合調查組，赴五雲山開發問題開展調查。相關負責人強調，當局將按實事求是、依法依規的原則，對發現的問題「不遮掩、查清楚、改到底」。