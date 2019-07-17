內地推行「健康中國」行動　鼓勵市民改善生活方式

中國國務院近日提出《健康中國行動》，為民眾的起居飲食、身心健康訂出國家標準，並在周一（15日）發布《關於實施健康中國行動的意見》（下稱《意見》），提出建立「健康中國」要以堅持預防為主，倡導健康文明的生活方式，預防控制重大疾病，並要求在2022年建立健康促進政策體系，2030年提升全民健康素養水平，降低因重大慢性病導致的過早死亡率，提高人均健康預期壽命。



《意見》提到，內地在改革開放以來，衞生健康事業獲得長足發展，但居民生活方式及疾病譜亦不斷發生變化，其中心腦血管疾病、癌症、慢性呼吸系統疾病、糖尿病等慢性非傳染性疾病的致死人數，佔總死亡人數達88%，與居民健康知識偏低，吸煙、過量飲酒、缺乏鍛煉、不合理膳食等生活方式有關。另肝炎、結核病、愛滋病等傳染病防控形勢仍然嚴峻。



對此，《意見》認為各地政府要實施健康知識普及行動，向市民推廣預防疾病、早期發現、緊急救援、及時就醫、合理用藥等維護健康的知識與技能，並建立健康科普專家庫和資源庫。同時要實施合理膳食行動，鼓勵市民減鹽、減油、減糖；實施全民健身行動，推進公共體育設施免費或低收費開放；實施控煙行動，宣傳吸煙和二手煙的危害等。



《意見》又建議各地政府實施心腦血管疾病、癌症、慢性呼吸系統疾病、糖尿病、傳染病及地方病等防治行動。針對心腦血管疾病是內地人第一位死亡原因，政府要引導居民學習心肺復甦等急救知識，全面落實35歲以上人群首診測血壓制度等。