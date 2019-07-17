颱風丹娜絲移近台灣發陸警　未來或出現雙颱風

今年第5號颱風「丹娜絲」（DANAS）周三（17日）位於台灣的東南方海面，並持續北移撲向台灣，台氣象局於上午11時半發出陸上颱風警報，提醒台東、恒春半島及屏東慎防強風豪雨。台氣象局又不排除未來可能出現雙颱風。



台氣象局周二（16日）深夜11時半發布丹娜絲的海上颱風警報，根據最新的氣象觀測顯示，「丹娜絲」周三上午11時的中心位於北緯18.5度、東經123.5度，即在鵝鑾鼻的東南方約 470 公里之海面上，7級風暴風半徑150公里，目前以每小時18公里速度，向西北方移動。



根據目前移動路徑，「丹娜絲」可能在宜蘭登陸，若未來路徑往東移，颱風中心或與台灣擦身而過。預料颱風周四（18日）及周五（19日）對台灣影響最大。另台氣象局指出，「丹娜絲」西南方出現「另一個低壓中心」，不排除進一步增強為熱帶性低氣壓，屆時或出現雙颱風。



「丹娜絲」未來強度發展雖有限，但移動路徑存不確定性，台灣北部的基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恒春半島及南部沿海地區將出現長浪，沿海空曠地區易有較強陣風，鄰近海域風浪亦明顯增大，民眾前往海邊活動應特別注意安全。另周三至周五適逢大潮，台灣中南部及東南部沿海低窪地區或出現水浸，彰化以北至桃園地區則可能出現焚風（即出現在山脈背面的乾熱風）。