珠海破特大地下錢莊案　涉額逾百億人民幣

廣東省公安廳周二（16日）通報，在今年首6個月，全省共破經濟犯罪案件超過4350宗，刑拘8440多人，涉案總金額達1714億元（人民幣‧下同，約1984億港元）。珠海市公安局同日公布，近日成功偵破一宗涉額超過100億元（逾114億港元）的「地下錢莊案」。



據了解，珠海市公安局經偵支隊上月20日聯合拱北口岸分局，對前經調查的非法經營（地下錢莊）案件展開收網行動，拘捕陳某、林某、張某等9名疑犯，搗毀2個涉嫌從事非法支付結算及買賣外匯地下錢莊的犯罪窩點，查扣電腦、手機、銀行卡、POS（Point Of Sale，銷售終端機）等犯案工具。



警方同時循線摧毀2個非法買賣國家機關證件的窩點，現場繳獲用於買賣的公司營業執照及對公帳戶、身份證原件及影印本、銀行卡、公司印章等涉案物品。經專案組於本月3至4日，在深圳成功搗毀一個地下錢莊窩點，拘捕2名疑犯。



經查，陳某、林某等人自去年至今，向張某等人控制的公司購買20多個帳戶，用於接收來自北京、上海、江蘇、浙江、福建等全國各地逾480家企業的資金，並與境內外多個地下錢莊合作，開展非法支付結算及非法買賣外匯業務，涉案金額逾百億元。