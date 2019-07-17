去年除夕殺害同村3父子　張扣扣被執行死刑

去年發生震驚社會的張扣扣殺人事件，經最高人民法院裁定核准後，陝西漢中市中院周三（17日）遵照最高法院院長簽發執法令，對張執行死刑；行刑前，張與其近親作最後會面。



最高法院經覆核確認，張扣扣的母親在1996年8月27日被鄰居王自新的17歲兒子王正軍殺害致死；法院在同年因王正軍犯案時未滿18歲，且張母在案中有一定過錯等情節，以故意傷害罪判其7年有期徒刑。



張扣扣因其母遇害之事對王正軍心懷怨恨，加上多年來工作和生活不如意，去年初發現王回村過年，於是在同年2月15日中午12時，趁王與其兄王校軍祭祖時，蒙面持尖刀將2人殺死，再闖到王家，對王自新的胸腹及頸部連捅多刀致其死亡；2天後，張到公安機關投案。



最高法院認為，王正軍因張扣扣之母的死亡已受法律制裁，但張在其母被害21年以後蓄意報復王氏父子，精心策劃犯罪，選擇農曆年卅當天持刀行兇，主觀惡性極深，犯罪情節特別惡劣、手段極為殘忍，並在殺人後為進一步洩憤又毀損王家的房車，應依法懲處。一審判決、第二審裁定，決定對張處執行死刑的定罪準確，量刑適當，審判程序合法。