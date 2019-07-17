陸官媒批港示威者使用暴力　前北約秘書長籲捍衞台灣

香港修訂《逃犯條例》風波不斷，各區持續有市民舉行反修例示威遊行引發警民衝突。大陸官媒近日再發文批評示威者的暴力行為，是任何法治社會都不能容忍，強調法律不會輕饒這些襲警者。而前北約秘書長拉斯穆森近日表示，歐盟應以香港的事件為鑑捍衞台灣。



官媒帶文中指出，香港的混亂正呈現失控之勢，示威者現在抗議的目標，已超越最初反對修例的目的，抗議的方式更夾雜了愈來愈多的暴力行徑。文中以近日沙田有警察被圍毆為例，指事件像是利比亞、敍利亞或是海地的騷亂，這一切都與民主多元價值背道而馳。對有示威者要求政府承諾不追究責任，文章直斥「癡人說夢」。



另外，拉斯穆森近日在英媒撰文談論香港的反修例事件時稱，外界以為在一國兩制下，香港的民主能得到保障，公民自由可以得到保護和尊重。同時西方長期以來有共識認為，大陸隨着經濟的發展，將變得像香港般民主，但事實卻相反，近年香港變得愈來愈像大陸。他續稱，台灣是中華民族追求自由民主的典範，所以北京對台灣進行打壓實不足為奇，並指自2016年台灣的蔡英文總統上任後，北京對台的敵意加劇，解放軍也加強對台灣海、空的軍事威脅，還預期北京將干預明年1月舉行的台灣總統選舉。



拉斯穆森批評歐洲對大陸的政策模糊，為了吸引陸資，一些國家甚至出賣民主價值觀，對北京侵犯人權的行徑視而不見，又把台灣排擠在國際活動和論壇之外，呼籲歐盟不應着眼短期利益，應該堅持民主的價值觀，保護台灣免受專制政權的壓力。