中朝法院簽諒解備忘　加強雙邊法律司法交流

繼北韓人民保安省參事李成哲上周訪問北京後，該國中央裁判所所長姜潤石也於日前訪華，並分別與中央政法委書記郭聲琨、司法部部長傅政華，以及最高人民法院院長周強會面。



郭聲琨周二（16日）在北京會見姜潤石時指出，上月中朝領導人於北韓會面，開啟了中朝友誼嶄新篇章，中方願與朝方共同努力，落實兩黨兩國領導人共識，將新時代中朝關係發展藍圖轉化為更多務實成果，又希望兩國司法機關加強交流與合作，分享法治和司法領域經驗做法。



傅政華與姜潤石會面時提出，雙方就加強社會主義法治建設經驗全面依法治國、完善社會主義立法等領域交流互鑑，促進雙邊法律和司法合作達成共識。傅又介紹中共中央一年多前重新組建司法部，同時組建中央全面依法治國委員會，強化中央的集中統一領導，至今各項工作取得發展和成就，有力推進了法治中國建設。



而周強與姜潤石在最高人民法院會面時，雙方便簽署了《中華人民共和國最高人民法院與朝鮮民主主義人民共和國中央裁判所關於友好協助和交流的諒解備忘錄》。周表示，希望中朝兩國司法機關在人員互訪、案例研究、司法文化等方面加強聯繫交流，提升合作水準，促進司法工作開展。



姜潤石表示，中朝兩國友誼源遠流長，當前兩國關係邁入新的發展階段，加強雙邊法律司法交流，有利於推動兩國關係發展，朝方願與中國法律和司法界加強交流互鑑，深化互利合作。