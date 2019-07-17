涉受賄玩忽職守　昭通市公安局前局長被逮捕

內地反貪腐風暴夕捲公安、檢察及司法機關，加上掃黑除惡專項行動，以及深挖在背後包庇涉黑惡勢力的官員幹部，雲南的公安系統成為「重災區」之一。最新消息指，省人民檢察院日前以涉嫌受賄罪、玩忽職守罪，對昭通市前副市長、公安局局長李彪（副廳級）作出逮捕決定。



今年5月，省紀委監委發布消息，李彪因涉嫌嚴重違紀違法受查。公開資料顯示，55歲的李於1982年在大理州公安局展開警務生涯，並在該局刑偵大隊工作了16年。隨後出任彌渡縣公安局局長、州公安局國保支隊政委、州公安局副局長、大理市公安局局長、黨委副書記、副市長，到2015年8月至今，出任昭通市副市長、市公安局局長、黨委書記。



然而李彪官至副廳級的同時，也成為了一名「貪官腐警」。雖然目前未有詳細交待其控罪的詳情，但自今年2月以來，包括大理市公安局長及5名副局長等多名大理州公安系統的官員幹部倒台受查，而李在調職昭通市之前，曾主政大理市公安系統長達8年之久，估計其所涉罪行應與其擔任大理市公安局局長期間，充當黑惡勢力「保護傘」不無關係。