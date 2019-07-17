深圳百白破疫苗缺貨　官方：與長春長生停產有關

內地媒體近日報道，廣東深圳市內「百白破疫苗」（即百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗）等疫苗供不應求，當地衞健委曾稱此屬全國性缺貨。及至周二（16日），深圳市疾控中心疫苗科回應，目前仍未確定何時能足量供應；又稱一類疫苗由省裏統一採購配送，供應不足是因為廠家產能不足，更稱此與長春長生停產有關。



報道稱，「百白破疫苗」缺貨情況最為嚴重，由今年5月至今需求約為20萬支，惟到貨僅2.5萬支，短缺量達17.5萬支；麻風疫苗及麻腮風疫苗5月至今需求約10萬支，到貨僅4.73萬支，約缺5萬支；乙腦疫苗5月至今需求約8萬支，到貨僅1.11萬支，缺苗約7萬支。



深圳市疾控中心疫苗科職員強調，現階段並非沒有供應，而是供應不足，又稱相關供應「推遲一點沒有關係的，或者實在覺得不想推遲，也可以使用一些替代疫苗，因為廠家產能不足。因為原來長春長生是一個很大的生產商，那個廠家，今年不能生產。」



廣東省疾控中心免疫所亦表示，問題關鍵在於廠家疫苗生產的產能，「包括始終沒有批簽出來，（除了長春長生外）有一間廠商，目前主要供應的是武漢，疫苗生產和監管都是非常嚴格，所以產能擴大非常不容易，所以短時間內產能還沒法提高，最近變得比較緊張。」該所職員同時建議，相關人士可向接種門診預約，等待通知，或接種其他替代疫苗。