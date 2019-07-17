涉盜藥廠機密　瑞士同意引渡華科學家到美國

美國早前向瑞士要求引渡一名華裔科學家薛功達（Gongda Xue，音譯），指其涉嫌合謀竊取知名醫廠葛蘭素史克（GSK）的商業機密，瑞士當局周三（17日）同意該項請求。其胞妹薛瑜（Yu Xue，音譯）去年被控以竊取GSK的製藥機密，並出售到中國，案件正等待法庭量刑判決。



報道稱，薛功達居住於瑞士經已18年，2014年前一直於當地的醫學研究所從事生物醫藥研究。美方指控薛功達接收薛宇從GSK，偷取價值5.5億美元（約43億港元）的抗癌藥機密，之後在研究所進行試驗，再將結果出售至中國。案中除薛功達和薛瑜外，另有4人涉案，各人分別被控合謀電匯詐騙、合謀盜取商業機密和合謀洗錢罪合共43項控罪。



擁有美國籍的薛瑜，是全球頂尖蛋白質生物化學家之一，2016年前曾在GSK位於美國費城郊區的研究機構工作近10年。薛瑜被指在GSK任職期間，透過電郵向一名李姓同黨發送商業機密，再利李某成立的公司，將有關機密轉售到中國。報道稱，薛瑜已跟控方達成認罪協議，承認一項串謀罪名，換取控方撤銷其他20多項控罪。



據早前瑞士法庭文件披露，薛功達今年5月於瑞士被捕，因被認定有潛逃風險，至今一直被拘留。