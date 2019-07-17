開性愛派對疑吸毒猝死　台17歲女赤裸陳屍旅館

台灣台中近日有一名17歲女子小甄（化名），在當地一間汽車旅館參加性愛派對期間，疑混合吸食毒品後猝死。警方事後找到有份參與派對的5名涉事男子，又懷疑小甄遭輪姦，但最後各人分別因證據不足或交保獲釋。



據了解，家住台南的小甄上周四（11日）前往台中找朋友，隨後在網邀人「出去玩」，引來多人報名。至周日（14日）凌晨，小甄前往旅館與多名男子開性愛派對，期間各人在房間內吸毒。不久後，其中一名男子疑與小甄發生性行為期間，卻發現後者竟無呼吸心跳，各人大驚下匆匆離開。直至當晚退房，職員入內，赫然發現全身赤裸的小甄於是報警。



警方其後傳喚5名參與派對的男子協助調查，其中3人坦承曾與小甄發生關係，遭檢方以涉犯遺棄致人於死、趁機性交等罪聲請羈押，但法院以證據不足駁回。另外1人當時以手機拍攝各人性交過程，則因涉嫌違反兒少性剝削防治法，被諭令以3萬元新台幣（約7700港元）交保。



檢方將安排替小甄驗屍，找出其死因及生前曾否服毒或遭性侵，但針對偵查細節，警方拒絕說明。至於涉案的確實人數，仍有待釐清。另據知小甄在單親家庭長大，母親是越南人。其母稱仍就讀職業學校的小甄，因急於賺錢獨立，在酒吧打工，亦有指她當陪酒小姐。對女兒的交友情況，其母表示不了解。