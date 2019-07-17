須對化工廠爆炸負重責　江安縣委前書記遭雙開

四川省紀委監委網站周三（17日）通報，四川宜賓市委前委員、江安縣委前書記張明明，已被雙開（開除黨籍及公職），收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物隨案移送。通報稱，張對去年7月12日江安縣發生的化工廠爆炸事故，負有重要領導責任。



通報指，張明明理想信念喪失，紀法意識淡薄，對抗組織審查；違規接受管理服務對象的旅遊安排，收受高檔服飾、名牌包等禮品；不如實報告個人有關事項；與管理服務對象「親而不清」，收受可能影響公正執行公務的禮金、禮品，經常與管理服務對象賭博；又稱張生活腐化，以權謀私，搞權錢交易，甘於被「圍獵」，利用職務便利為他人謀取利益並收受財物。



公開資料顯示，現年49歲的張明明為四川南溪人，長期在宜賓工作，先後任南溪區委常委、常務副區長，南溪區委副書記，江安縣委副書記、縣長；及至2016年10月任江安縣委書記，直至去年12月被查。



去年7月12日，宜賓江安縣陽春工業園區的恒達科技有限公司爆炸着火，造成19死12傷，直接經濟損失4142萬餘元人民幣（約4791萬港元）。當局直斥該公司嚴重違法違規，管理混亂；又稱當地政府監管不力、安全發展理念不牢，要求追查爆炸事故原因和追究相關單位及個人責任。